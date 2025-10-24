Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о занятии войсками РФ почти всей Новоселовки

По информации источников, российские военные ведут зачистку в поселке.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы фактически выбили боевиков ВСУ из поселка Новоселовка под Красным Лиманом, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, в настоящее время российские военные ведут зачистку населенного пункта.

Также сообщается о взятии под контроль российскими военными территории площадью около 13 кв. км в ходе продвижения к расположенному в десятке километров от Новоселовки селу Александровка.

Ранее появилась информация о выходе войск РФ к внешнему рубежу обороны ВСУ у Красного Лимана.