Появились сообщения о занятии войсками РФ почти всей Новоселовки

Российские бойцы фактически выбили боевиков ВСУ из поселка Новоселовка под Красным Лиманом, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, в настоящее время российские военные ведут зачистку населенного пункта.
Также сообщается о взятии под контроль российскими военными территории площадью около 13 кв. км в ходе продвижения к расположенному в десятке километров от Новоселовки селу Александровка.
Ранее появилась информация о выходе войск РФ к внешнему рубежу обороны ВСУ у Красного Лимана.