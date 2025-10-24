Ричмонд
Новый премьер Японии хочет заключить мирный договор с Россией

Японское правительство сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на напряжённость в отношениях. Об этом заявила новый премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность.

Источник: Life.ru

По её словам, Токио намерен добиваться урегулирования вопроса, который в Японии называют проблемой «северных территорий» (речь идёт о южной части Курильских островов), и в итоге выйти на подписание мирного соглашения. Вместе с тем Такаити подтвердила критическую позицию правительства Японии в отношении действий России в контексте конфликта на Украине.

Переговоры о мирном договоре Москва и Токио вели с середины XX века, но камнем преткновения остаются разногласия по статусу Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы других необитаемых мелких островов. После Второй мировой войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит пересмотру. На фоне антироссийских санкций, введённых Японией из-за украинского конфликта, консультации были прекращены. Россия также вышла из формата переговоров о совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, а бывшие японские жители перестали туда приезжать.

Ранее в МИД РФ отметили, что Москва будет внимательно наблюдать за первыми шагами Санаэ Такаити на посту премьер-министра Японии. Кстати, она стала первой женщиной в истории, получившей такой пост в японском парламенте.

