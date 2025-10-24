Экс-советник Белого дома объяснил, почему США проиграют от санкций против России

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые санкции США приведут к резкому увеличению цен на нефть и нефтепродукты, в том числе и для самих Штатов. По его словам, эти ограничения существенно не повлияют на российскую экономику. При этом Трамп считает, что эффект они дадут через полгода.