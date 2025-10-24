Лукашенко назвал площадку для решений по преодолению глобальных вызовов и угроз

Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу с 80-летием ООН назвал ее площадкой для решений по преодолению глобальных вызовов и угроз. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко подчеркнул:
«Неоднократно доказав свою эффективность в вопросах коллективного реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации и содействия развитию стран мира, ООН неизменно остается наиважнейшей площадкой для переговоров и поиска оптимальных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз».
Также глава Беларуси напомнил, что страна участвовала в подготовке Устава ООН и «с гордостью вошла в состав государств — основателей Организации». (Кстати, здесь подробности того, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике.)Президент назвал деятельность мировой структуры «исторической миссией, заложенной в 1945 году победой во Второй мировой войне». Потому он видит необходимость в дальнейшей поддержке ООН в вопросах по укреплению мира и безопасности по всему миру.
По мнению Александра Лукашенко, альтернативы ООН не существует и сегодня. Поэтому белорусы чувствуют ответственность за сохранение ее в качестве сильной и влиятельной структуры. Также глава республики добавил, что ценит как усилия Организации, так и личный вклад Гутерриша «в дело предотвращения конфликтов и сохранения общечеловеческих ценностей, которые лежат в основе Устава ООН».
«Хочу твердо отметить, что в этой сложной деятельности Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Беларуси», — заявил Лукашенко, обращаясь к генсеку ООН, пожелав ему «успехов на благо всего человечества».
Тем временем стало известно, что спортсмены из Беларуси не смогут принять участие в Паралимпиаде-2026. Ранее мы писали, что 21-кратный чемпион белорус Игорь Бокий не сможет больше выступать на Паралимпийских играх — его заболевание исключено из списка.