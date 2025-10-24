Путин поздравил спецназ с 75-летием и похвалил за работу в самых «горячих точках‎»

Глава государства отметил, что за долгую историю бойцы внесли значительный вклад в воинскую славу Отечества, успешно продолжая и приумножая традиции предшественников. Среди подвигов спецназа были упомянуты операции в Афганистане и других «горячих точках», борьба с международным терроризмом, а также участие в защите жителей Крыма и Севастополя в 2014 году.