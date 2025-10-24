Решение Трампа о санкциях против России вызвало удивление в Белом доме

По информации телеканала, идея перейти к более жесткому курсу в отношении Москвы вынашивалась американским лидером в течение нескольких месяцев. Об этом он неоднократно говорил своим советникам. Решение о смене тактики, по его словам, было продиктовано внутренним чутьем.
Как заявил высокопоставленный представитель администрации Белого дома, решение Трампа стало закономерным итогом телефонных переговоров с Владимиром Путиным.
Трамп также руководствовался убеждением, что перемирие в секторе Газа было достигнуто исключительно благодаря его переходу на более жесткие позиции в диалоге с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Чиновник отметил, что именно жесткая позиция Трампа позволила ему добиться результата. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.