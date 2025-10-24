Решение Трампа о санкциях против России вызвало удивление в Белом доме

По информации телеканала, идея перейти к более жесткому курсу в отношении Москвы вынашивалась американским лидером в течение нескольких месяцев. Об этом он неоднократно говорил своим советникам. Решение о смене тактики, по его словам, было продиктовано внутренним чутьем.