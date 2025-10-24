CNN узнал об удивлении советников Трампа из-за новых санкций против России

Как уточняют источники, внутренние обсуждения санкций продолжались несколько месяцев, и Трамп долго сомневался в этом шаге, опасаясь, что меры могут осложнить возможные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по словам американского лидера, его «инстинкты» подсказывали, что нужно двигаться в другом направлении в отношениях с Москвой.
На фоне подготовки к введению санкций Трамп встретился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, который прибыл в Вашингтон с целью убедить президента в необходимости продолжения поддержки Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые санкции приведут к резкому увеличению цен на нефть и нефтепродукты, в том числе и для самих США. По его мнению, эти рестрикции существенно не повлияют на российскую экономику. А вот Трамп настаивает, что эффект они дадут через полгода.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.