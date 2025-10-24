CNN узнал об удивлении советников Трампа из-за новых санкций против России

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые санкции приведут к резкому увеличению цен на нефть и нефтепродукты, в том числе и для самих США. По его мнению, эти рестрикции существенно не повлияют на российскую экономику. А вот Трамп настаивает, что эффект они дадут через полгода.