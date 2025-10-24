Ричмонд
ЦИК хочет оспорить указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей

Председатель ЦИК Памфилова сообщила об обращении в Генпрокуратуру по вопросу указа губернатора Балицкого.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия России принимает меры по оспариванию распоряжения губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что комиссия направит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру.

В официальном Telegram-канале ЦИК России распространено заявление, в котором указывается, что указ от 23 октября 2025 года об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Галину Катющенко будет немедленно оспорен. В комиссии считают этот документ несостоятельным.

«ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение», — отметила Памфилова.

Прежде Памфилова обратила внимание на законопроект, внесенный в региональный парламент главой области Балицким. Проект наделит губернатора и Законодательное собрание полномочием распускать местную избирательную комиссию. Глава ЦИК предупредила о последствиях. Она уведомила, что такое решение может привести к развалу избирательной системы в Запорожье.

