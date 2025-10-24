ЦИК хочет оспорить указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей

Центральная избирательная комиссия России принимает меры по оспариванию распоряжения губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, отметив, что комиссия направит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру.
В официальном Telegram-канале ЦИК России распространено заявление, в котором указывается, что указ от 23 октября 2025 года об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Галину Катющенко будет немедленно оспорен. В комиссии считают этот документ несостоятельным.
«ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение», — отметила Памфилова.
Прежде Памфилова обратила внимание на законопроект, внесенный в региональный парламент главой области Балицким. Проект наделит губернатора и Законодательное собрание полномочием распускать местную избирательную комиссию. Глава ЦИК предупредила о последствиях. Она уведомила, что такое решение может привести к развалу избирательной системы в Запорожье.