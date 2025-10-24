Ричмонд
Bloomberg: Макрон призвал принять против Китая жесткие торговые меры

Президент Франции заявил, что если не получится найти решение по поводу экспортного контроля на критически важное сырье, который планирует ввести Пекин, нужно принять жесткие меры.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров европейских стран рассмотреть использование против Китая самых жестких торговых мер, если не получится найти решение насчет планируемого Пекином экспортного контроля на критически важное сырье, передает Bloomberg.

Отмечается, что с соответствующим обращением он выступил на саммите ЕС в четверг. После завершения мероприятия в разговоре со СМИ он назвал действия Пекина «экономическим принуждением» и заявил, что необходимо иметь возможность ответить на них.

По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что на саммите обсуждались меры по борьбе с принуждением, но никакого решения насчет этого пока не принято.

Подчеркивается, что ранее никогда не применялся инструмент ЕС по борьбе с принуждением и в случае его применения между ЕС и Китаем может значительно усилиться напряжение.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило о введении с 8 ноября экспортного контроля на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

