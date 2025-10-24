Ричмонд
Появились сообщения об окружении части группировки ВСУ в Купянске

По информации источников, российские военные взяли под контроль южную часть города.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения окружили часть группировки ВСУ на территории Купянска, сообщил в пятницу telegram-канал Condottiero.

«Окружена часть группировки ВСУ. Южная часть города под нашим контролем», — говорится в публикации.

По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы продвигаются также в центральной части Купянска, где остаются отдельные очаги сопротивления противника.

Ранее сообщалось о ликвидации до двух десятков украинских боевиков в результате ударов по пунктам дислокации и управления БПЛА одной из бригад ВСУ под Купянском.

Были опубликованы кадры уничтожения переправы противника в Купянском районе.

