Появились сообщения об окружении части группировки ВСУ в Купянске

Российские подразделения окружили часть группировки ВСУ на территории Купянска, сообщил в пятницу telegram-канал Condottiero.
«Окружена часть группировки ВСУ. Южная часть города под нашим контролем», — говорится в публикации.
По информации военных Telegram-каналов, российские бойцы продвигаются также в центральной части Купянска, где остаются отдельные очаги сопротивления противника.
Ранее сообщалось о ликвидации до двух десятков украинских боевиков в результате ударов по пунктам дислокации и управления БПЛА одной из бригад ВСУ под Купянском.
Были опубликованы кадры уничтожения переправы противника в Купянском районе.
