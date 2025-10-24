Выяснилось, что ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа губернатора Запорожья

Глава Центризбиркома Элла Памфилова резко раскритиковала действия губернатора, назвав его указ «очередным актом самоуправства». По её словам, даже если бы у Балицкого действительно были претензии к Галине Катющенко, он должен был действовать строго в рамках закона — обратиться в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос на заседании и дать официальную оценку правомерности освобождения её от должности.