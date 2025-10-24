Выяснилось, что ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа губернатора Запорожья

Центральная избирательная комиссия России намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой оспорить указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, которым он освободил от обязанностей члена региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса Галину Катющенко. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ЦИК РФ.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова резко раскритиковала действия губернатора, назвав его указ «очередным актом самоуправства». По её словам, даже если бы у Балицкого действительно были претензии к Галине Катющенко, он должен был действовать строго в рамках закона — обратиться в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос на заседании и дать официальную оценку правомерности освобождения её от должности.
Памфилова подчеркнула, что ЦИК не получал от губернатора уведомления о подписании соответствующего указа. Она также напомнила, что ранее уже сталкивалась с нарушениями со стороны Балицкого: по её словам, его пришлось буквально «заставлять силой» выплатить многомесячные долги по заработной плате сотрудникам избирательных комиссий региона.
Сам Балицкий ранее заявлял, что трудности с выплатами возникли из-за необходимости привести штатную численность работников избиркома в соответствие с федеральными нормами после вхождения Запорожской области в состав России. В августе он утверждал, что новая структура была согласована с федеральными властями, однако сокращения штата в региональном избиркоме так и не произошло.
Теперь ЦИК намерен добиться официального пересмотра решения губернатора и привлечь внимание надзорных органов к нарушениям, допущенным при его издании.
