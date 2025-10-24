Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: саммит США и России обязательно состоится

Саммит России и США в Будапеште не пройдет в ближайшее время, как это планировалось ранее, однако он обязательно состоится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет. Ну, все знают, что русские договорятся с американцами», — сказал Орбан в эфире венгерской радиостанции Kossuth (цитата по «РИА Новости»).

16 октября, после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны решили провести переговоры в Будапеште в ближайшее время. После этого представители Венгрии, РФ и США анонсировали начало активной подготовки к саммиту.

Однако в ночь на 23 октября Трамп объявил об отмене встречи, так как посчитал, что сейчас стороны не достигнут нужной цели. При этом президент США сказал, что переговоры с Владимиром Путиным обязательно состоятся в будущем. Кроме того, 22 октября американский Минфин ввел новые санкции против РФ. Среди них — заморозка всех активов нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше