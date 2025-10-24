Орбан: саммит США и России обязательно состоится

Однако в ночь на 23 октября Трамп объявил об отмене встречи, так как посчитал, что сейчас стороны не достигнут нужной цели. При этом президент США сказал, что переговоры с Владимиром Путиным обязательно состоятся в будущем. Кроме того, 22 октября американский Минфин ввел новые санкции против РФ. Среди них — заморозка всех активов нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес.