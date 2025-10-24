NYT: США и Китай в шаге от войны

Авторы напомнили, что в 2001 году столкнулись самолет-разведчик ВМС США и китайский истребитель. Тогда китайский пилот погиб, а экипаж американцев был взят в плен после вынужденной посадки на острове Хайнань. Кризис между двумя странами удалось разрешить лишь через 10 дней. «Но нет уверенности, что можно повторить нечто подобное сегодня. Китай стал более напористым и гораздо мощнее в военном плане, чем он был в 2001 году, а напряженность в отношениях с Соединенными Штатами — более взрывоопасной, которая еще и усиливается националистическим давлением с обеих сторон», — полагают эксперты.