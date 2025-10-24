Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа Балицкого

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от обязанностей члена избиркома Запорожья с правом решающего голоса. Об этом 24 октября рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор 23 октября опубликовал «Указ об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко». Уточняется, что он будет оспорен в немедленном порядке из-за его административно-правовой несостоятельности.

«Данный “указ” демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с Центральной избирательной комиссией, вызывающее пренебрежение господином Балицким федеральным законодательством», — привели ее слова в Telegram-канале ЦИК России.

Памфилова подчеркнула, что такое решение нарушает федеральное законодательство, поскольку освобождение члена избирательной комиссии является исключительным правом комиссии.

В результате ЦИК России направит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать данный акт, который, по словам Памфиловой, является примером «самоуправства».

Памфилова 22 октября сообщила о риске развала избирательной системы в Запорожской области. Она направила телеграмму-предупреждение в адрес Законодательного собрания региона о недопустимости внесения правок в законодательство о выборах, которые могут развалить избирательную систему.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше