ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа Балицкого

Губернатор 23 октября опубликовал «Указ об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко». Уточняется, что он будет оспорен в немедленном порядке из-за его административно-правовой несостоятельности.
«Данный “указ” демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с Центральной избирательной комиссией, вызывающее пренебрежение господином Балицким федеральным законодательством», — привели ее слова в Telegram-канале ЦИК России.
Памфилова подчеркнула, что такое решение нарушает федеральное законодательство, поскольку освобождение члена избирательной комиссии является исключительным правом комиссии.
В результате ЦИК России направит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать данный акт, который, по словам Памфиловой, является примером «самоуправства».
Памфилова 22 октября сообщила о риске развала избирательной системы в Запорожской области. Она направила телеграмму-предупреждение в адрес Законодательного собрания региона о недопустимости внесения правок в законодательство о выборах, которые могут развалить избирательную систему.