Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы

«Суша будет следующей», — цитирует издание его заявление журналистам в Белом доме.
Агентство добавило, что Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой «пойти в Конгресс» и сообщить о проведении операции.
США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозили задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства «империи» в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.