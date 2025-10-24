Ричмонд
Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские вооруженные силы начнут проводить наземные операции против наркокартелей в Венесуэле, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

«Суша будет следующей», — цитирует издание его заявление журналистам в Белом доме.

Агентство добавило, что Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой «пойти в Конгресс» и сообщить о проведении операции.

США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозили задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства «империи» в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.

