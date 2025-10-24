Трамп выступил с угрозой в адрес Венесуэлы

В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозили задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства «империи» в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.