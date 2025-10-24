Средний возраст народных избранников парламента Молдовы XII созыва не достигает 50 лет

Депутаты, избранные по списку партии PAS, сформировали одноименную фракцию из 55 депутатов и имеющую большинство в парламенте. Депутаты, избранные по списку Патриотического блока, образовали две отдельные фракции, 17 из них вошли во фракцию социалистов. Восемь других депутатов, избранных по тому же списку, образовали фракцию Партии коммунистов Республики Молдова. Василий Тарлев, избранный по списку Патриотического блока, объявил, что станет независимым депутатом. Также были сформированы фракции блока «Альтернатива», партии «Наша партия» и партии «Демократия дома».