Средний возраст народных избранников парламента Молдовы XII созыва не достигает 50 лет

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. В новоизбранном законодательном форуме Молдовы подсчитали средний возраст его депутатов, результаты публикует пресс-служба.
Так, средний возраст депутатов новоизбранного парламента составляет 48 лет: самому молодому — 26, старшему — 84 года.
В законодательном форуме XII созыва 12 депутатов в возрасте до 35 лет, 49 депутатов — от 36 до 50 лет, возраст еще 31 парламентария составляет от 51 до 62 лет.
Самым молодым депутатам нового парламента Молдовы — 26 лет. Это Анастасия Никита и Евгений Синкевич, избранные по списку политической партии «Действие и солидарность» (PAS).
«Стоит отметить, что парламентская фракция “Действие и солидарность” насчитывает больше всего молодых депутатов — девять», — уточнили в пресс-службе.
Двое других депутатов в возрасте до 35 лет, Диана Караман (ПКРМ) и Ольга Чеботарь (ПСРМ), были избраны по списку Патриотического блока. Еще один молодой народный избранник, Александру Кицу, был избран по списку политической партии «Демократия дома».
Девять депутатов новоизбранного парламента старше 63 лет. Самым старшим по возрасту в нынешнем законодательном органе является депутат Владимир Воронин, лидер Партии коммунистов, избранный по списку Патриотического блока. Ему 84 года.
Согласно Кодексу о выборах, баллотироваться на должность депутата парламента могут все лица, имеющие право голоса и достигшие 18 лет, в том числе на день выборов.
Учредительное заседание парламента Молдовы XII созыва после прошедших 28 сентября выборов состоялось 22 октября. В законодательном форуме сформировано шесть парламентских фракций.
Депутаты, избранные по списку партии PAS, сформировали одноименную фракцию из 55 депутатов и имеющую большинство в парламенте. Депутаты, избранные по списку Патриотического блока, образовали две отдельные фракции, 17 из них вошли во фракцию социалистов. Восемь других депутатов, избранных по тому же списку, образовали фракцию Партии коммунистов Республики Молдова. Василий Тарлев, избранный по списку Патриотического блока, объявил, что станет независимым депутатом. Также были сформированы фракции блока «Альтернатива», партии «Наша партия» и партии «Демократия дома».