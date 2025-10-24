Демешин: «ХСЗ не просто возродим, а вернём ему былую славу»

В Хабаровске ранее выпущенный приказ о сокращении коллектива Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ) сегодня официально отменён. Об этом сообщает личный телеграм-канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
«ОСК сделала это после моих неоднократных требований разобраться в ситуации, наших обращений в Правительство РФ и проводимых прокурорских проверок. Предприятие, как и настаивал ранее, принимаем в собственность Хабаровского края», — подчеркнул глава региона.
По словам Дмитрия Демешина, ситуация ещё не закрыта. «В ближайшее время я лично совместно с прокурором Хабаровского края и представителями Администрации Президента приеду на завод. Встретимся с людьми, выслушаем проблематику и разберём имевшиеся нарушения трудовых прав», — добавил губернатор.
Он также отметил, что сохранение уникального оборудования и квалифицированных специалистов завода остаётся приоритетом. «Мы не дадим уничтожить уникальное оборудование завода и потерять действительно “штучных” специалистов. Сохраним все архивы, проекты и наработки. ХСЗ не просто возродим, а вернём ему былую славу!».
Напомним, Хабаровский судостроительный завод — одно из ключевых предприятий региона, специализирующееся на строительстве и ремонте кораблей и судов, а также на разработке уникальных проектов для морской промышленности.