Раскрыты причины отказа премьера Индии от встречи с Трампом

Переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по торговой сделке велись ведомствами разных уровней несколько месяцев. В сентябре представители индийского министерства торговли заявляли, что стороны намерены активизировать заключение торгового соглашения. 20 октября агентство Bloomberg уточняло, что весомых противоречий по торговым договоренностям стороны не имеют. 21 октября Дональд Трамп поздравил индийцев с Дипавали, заявил, что также отмечает это событие в Белом доме, и назвал Нарендру Моди «великим человеком» и «другом». 22 октября индийская ежедневная англоязычная деловая газета Mint прогнозировала, что Индия и США договорятся об уменьшении торговых пошлин до 15−16%. В этот же день ведущие индийские СМИ Times of India и NDTV анонсировали встречу лидеров США и Индии, но уже вечером 22 октября Hindu, Hindustan Times констатировали, что переговоры Моди и Трампа в Малайзии маловероятны.