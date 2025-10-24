Раскрыты причины отказа премьера Индии от встречи с Трампом

Что известно об отказе Моди от встречи с Трампом в Малайзии
О том, что Нарендра Моди не намерен участвовать в саммите в Куала-Лумпуре, стало известно 23 октября. Премьер Индии лично позвонил малазийскому коллеге Анвару Ибрагиму и предупредил, что будет присутствовать на международном мероприятии только в онлайн-формате. Официальная причина отказа от визита — празднование в Индии фестиваля огней Дипавали, пишут «Ведомости».
Нарендра Моди предпочел отметить индуистский праздник вместе со своими гражданами, а не обсуждать с Дональдом Трампом торговую сделку между Индией и США. В ходе переговоров премьер мог бы договориться об уменьшении торговых тарифов на экспорт индийских товаров, которые американцы в августе подняли до 50% в качестве рестрикций за закупку российской нефти.
Переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по торговой сделке велись ведомствами разных уровней несколько месяцев. В сентябре представители индийского министерства торговли заявляли, что стороны намерены активизировать заключение торгового соглашения. 20 октября агентство Bloomberg уточняло, что весомых противоречий по торговым договоренностям стороны не имеют. 21 октября Дональд Трамп поздравил индийцев с Дипавали, заявил, что также отмечает это событие в Белом доме, и назвал Нарендру Моди «великим человеком» и «другом». 22 октября индийская ежедневная англоязычная деловая газета Mint прогнозировала, что Индия и США договорятся об уменьшении торговых пошлин до 15−16%. В этот же день ведущие индийские СМИ Times of India и NDTV анонсировали встречу лидеров США и Индии, но уже вечером 22 октября Hindu, Hindustan Times констатировали, что переговоры Моди и Трампа в Малайзии маловероятны.
Изменение прогнозов было связано с другим событием в Белом доме — Дональд Трамп отказался от проведения саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште по вопросу урегулирования украинского кризиса. Почти одновременно с новостью об отмене переговоров с Путиным стало известно о введении американских санкций против российских нефтяных компаний. Американцы дали покупателям нефти из РФ срок до 21 ноября, чтобы прекратить сотрудничество с Москвой.
Для Индии отказ от нефтепродуктов из РФ крайне сложно реализовать. Страна занимает второе место в мире по потреблению российских ресурсов. На нефть из России приходится до 36% энергетического импорта. Углеводороды составляют основу российско-индийского товарооборота, который в 2024 году вырос до $70,6 млрд. В течение семи месяцев 2025 года в среднем Россия поставляла Индии 1,8 млн барр. нефти. В сентябре объемы ежесуточной отгрузки сократились до 1,6 млн барр. Дели получает нефтепродукты с дисконтом в размере 5%.
Еще одной причиной отказа Моди от личной встречи с Трампом может быть его недовольство заявлениями американского президента. Трамп только в октябре уже дважды говорил, что Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупку российских углеводородов. 23 октября он заявил, что Индия откажется от нефти из РФ до 2026 года.
В Индии заявления Трампа не опровергли и не подтвердили. В министерстве иностранных дел страны 16 октября опубликовали заявление, в котором уточнили, что задача Нью-Дели — гарантировать стабильные цены и надежные поставки нефтепродуктов. В ведомстве добавили, что работают над расширением источников энергии и диверсификацией по рыночным условиям.
Мнения экспертов о причинах отказа Моди от встречи с Трампом
Доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский считает, что Нарендра Моди уклонился от разговора с Трампом, так как пока не готов принять решение об отказе от российской нефти в условиях нестабильности экономической и политической ситуации. По мнению эксперта, Дели придерживается определенных линий поведения с Кремлем и Белым домом и не хочет разрывать торговое сотрудничество с Россией.
«Индийцы перед дилеммой: перестать покупать российские энергоресурсы с дисконтом либо продолжить закупки под угрозой вторичных санкций», — сказал Волхонский «Ведомостям». Эксперт отмечает, что некоторые индийские компании уже избегают приобретать нефть из РФ, но правительство страны еще не определило свою позицию по этому вопросу.
Он уточняет, что в Индии понимают, что прекращение закупок российских углеводородов нанесет серьезный ущерб экономике. Вохонский резюмирует, что в ближайшее время Индия вряд ли пойдет на заключение торговой сделки с США из-за отсутствия перспектив быстро устранить торговые противоречия, а также из-за нетерпимости к языку шантажа, который использует Вашингтон.
Научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич также считает, что Нью-Дели пока больше заинтересован в сотрудничестве с Россией, чем в заключении торговой сделки с США.
Индийский политолог Нандана Унникришнана полагает, что Моди отказался от поездки на саммит в Малайзию, потому что сосредоточен на проведении выборов в штате Бихар. Еще одной причиной отсутствия индийского премьера на встрече лидеров АСЕАН эксперт назвал нулевые шансы заключения торговой сделки: переговоры Моди и Трампа не приведут к результату из-за большого количества противоречий, значит, не стоит тратить на них время.
Что касается закупок российской нефти, то, по прогнозу Унникришнаны, Индия будет постепенно отказываться от нефтепродуктов из РФ под давлением США, передают «Ведомости».