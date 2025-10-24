Бывшему главе краевого минэка присвоили новый классный чин

Максим Колесников руководил краевым минэком с 2017 года по конец сентября 2020-го. Он считается членом команды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, который с января 2020 года возглавляет Минэкономразвития РФ. В октябре 2020-го господин Колесников также перешел в федеральное министерство экономического развития, на должность главы департамента развития секторов экономики. Летом 2022 года Максим Колесников получил повышение до заместителя министра. В ноябре 2024 года он занял должность первого заместителя главы Минэкономразвития РФ.