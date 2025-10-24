Максим Колесников руководил краевым минэком с 2017 года по конец сентября 2020-го. Он считается членом команды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, который с января 2020 года возглавляет Минэкономразвития РФ. В октябре 2020-го господин Колесников также перешел в федеральное министерство экономического развития, на должность главы департамента развития секторов экономики. Летом 2022 года Максим Колесников получил повышение до заместителя министра. В ноябре 2024 года он занял должность первого заместителя главы Минэкономразвития РФ.
Бывшему главе краевого минэка присвоили новый классный чин
Бывшему пермскому чиновнику Максиму Колесникову, занимающему должность первого заместителя министра экономического развития РФ, присвоен классный чин действительного государственного советника РФ I класса. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 22 октября 2025 года. Этот чин относится к высшей группе должностей, который соответствует воинским званиям генерал армии, адмирал флота, генерал-полковник, адмирал.