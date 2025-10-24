Власти ПАС намерены провести еще один референдум по евроинтеграции: Для ратификации договора Молдовы и ЕС необходимы голоса 67 депутатов парламента

Молдову ждет новый референдум о вступлении в ЕС?
После завершения переговоров о вступлении в ЕС в Молдове снова организуют референдум, если парламент не сможет собрать 67 голосов для внесения изменений в Конституцию. Об этом заявила и.о. вице-премьера по европейской интеграции Кристина Герасимов.
«Есть некоторые дополнительные изменения в Конституцию, которые потребуются и для этого нужно определенное количество голосов в парламенте», — отметила и.о. вице-премьера.
Тут стоит напомнить, что в 2024 году уже прошел референдум о европейской интеграции, на который были потрачены значительные средства, однако его результаты не имели юридической силы.
