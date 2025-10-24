Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах социальной политики Казахстана

Глава государства напомнил, что, согласно Конституции, Казахстан — социальное государство.
«Поэтому мы обязаны в полной мере исполнить эту очень ответственную и почетную миссию. Наша социальная стратегия должна быть эффективной и справедливой. Реализуется программа “Национальный фонд — детям”, ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения. Мы стремимся стать передовой нацией».Касым-Жомарт Токаев.
Для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, заявил он, прежде всего, необходимо развивать образование и науку.
«Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта “Келешек мектептері”. Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов».Касым-Жомарт Токаев.
Также приняты комплексные меры по улучшению здоровья нации.
«С 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в три раза. Введено в строй 927 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни наших граждан превысила 75 лет».Касым-Жомарт Токаев.