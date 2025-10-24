Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах социальной политики Казахстана

«Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта “Келешек мектептері”. Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов».Касым-Жомарт Токаев.