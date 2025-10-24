Эксперт сравнил отношения Путина и Трампа с игрой в пинг-понг

Вечером 23 октября Владимир Путин охарактеризовал новые санкции против России как серьезные, предупредив о неизбежных последствиях, но заверил, что они не нанесут экономике существенного ущерба. Он также напомнил, что при первом сроке Трампа было введено рекордное количество антироссийских ограничений, многие из которых остаются в силе.
Павел Кошкин отмечает, что российский лидер говорит прагматично, с предостережением, но при этом выражает надежду, что встреча в конечном счете состоится. Специалист считает, что это очередная попытка Владимира Путина повлиять на восприятие Дональда Трампа, поскольку картина последнего, вероятно, снова претерпела изменения после его встречи с Марком Рютте.
В целом сложившаяся ситуация похожа на игру в пинг-понг, отмечает эксперт. Путин вновь посылает предупреждение о последствиях эскалации, а также демонстрирует равнодушие к санкциям и иным формам давления. Российский лидер дает понять, что подобные меры не способны запугать Москву, обладающую своего рода иммунитетом.
22 октября Вашингтон ввел новые санкции против российской нефтяной отрасли, тогда же Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии. Американский лидер пояснил, что стороны, по его мнению, едва ли достигли бы прогресса в урегулировании украинского конфликта.