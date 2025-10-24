Эксперт сравнил отношения Путина и Трампа с игрой в пинг-понг

Вечером 23 октября Владимир Путин охарактеризовал новые санкции против России как серьезные, предупредив о неизбежных последствиях, но заверил, что они не нанесут экономике существенного ущерба. Он также напомнил, что при первом сроке Трампа было введено рекордное количество антироссийских ограничений, многие из которых остаются в силе.