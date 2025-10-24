Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о президенте, правительстве — Токаев

Президент подчеркнул, что «мы вступили в период масштабной модернизации с целью построения Справедливого Казахстана — страны возможностей и прогресса».
«В недавнем Послании мною заявлено о запуске реформы Парламента. Заблаговременное анонсирование этой инициативы демонстрирует открытость политических процессов в нашей стране. Трансформация законодательной ветви власти станет логичным продолжением масштабных преобразований, осуществленных в последние годы. Все наши предложения основаны на интересах и запросах граждан относительно эволюционного развития Казахстана. А в том, что наша страна должна развиваться, идти вперед, никаких сомнений нет и не может быть. Планируемые преобразования усилят полномочия и авторитет Парламента. Изменения в Конституции коснутся не только самого Парламента, но и разделов о президенте, правительстве и многих других аспектов политической системы».Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил глава государства, «по общему объему поправок и с учетом уже реализованных инициатив в рамках конституционной реформы 2022 года данные преобразования вполне сравнимы с принятием новой Конституции».
«При этом считаю нужным подчеркнуть: Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью. Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития. У нас нет права рисковать государственностью нашего народа, мы не должны слепо следовать поверхностным концепциям некоторых экспертов и политиканов».Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент подчеркнул важную роль акции «Таза Қазақстан» в изменении экологического сознания и образа жизни наших граждан.