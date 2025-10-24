Токаев посоветовал казахстанцам ценить стабильность

«Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее нашей страны — в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан — Адал азамат», — подчеркнул Токаев.
По его словам, патриотичная, образованная и трудолюбивая молодежь станет будущим страны. Токаев призвал граждан быть современными, творческими и конкурентоспособными. В сложное время Казахстану нужны смелые решения, чтобы стать передовой страной.
«Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома», — заявил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с Днем Республики. Он назвал его священным днем, который 35 лет назад открыл путь к самостоятельности народа.