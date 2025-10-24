Президент Токаев назвал новую элиту Казахстана

«Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди — будущее нашей страны. Молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность — важной чертой национального характера. Это говорит о том, что при поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, наши дети и внуки могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке».Касым-Жомарт Токаев.