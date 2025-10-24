Лукашенко сказал, где в Беларуси нужен прорыв, поскольку ситуация печальная

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области 25 октября, в пятницу, сказал, где в Беларуси нужен прорыв, поскольку ситуация печальная. Подробности приводит БелТА.
Глава государства обратил внимание, что ситуация в Витебской области анализируется, добавив:
— Она печальная. Она хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота: у вас 140% рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо.
По словам президента Беларуси, нельзя допустить стагнации региона. Он уточнил, что не может спокойно смотреть на рост негативных тенденций. Александр Лукашенко заверил, что сделает все, чтобы заставить работать и отговорки не принимаются.
— Стагнации не будет. Спокойно смотреть на негатив я не смогу, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко сообщил, что отставание региона от Бреста, Гродно, Минской по отдельным производственным направлениям становится критическим.
— Но самое опасное — вы просто теряете людей! — заметил глава государства.
Президент привел статистику: в сравнении с январем — августом 2024 года — минус 3500 занятых в экономике, за 2024 год — минус 4200, за 2023 — минус 8500. Глава государства убежден в том, что Витебская область имеет все условия для ускоренного движения вперед. Он назвал и выгодное транзитное положение, и развитую образовательную базу, и промышленный комплекс, и сильные традиции.
— Наши люди здесь заждались если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения Витебщины. И мы это с вами обеспечим, — акцентировал внимание президент Беларуси.
