Лукашенко: моя цель — спасти деревню

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Сохранение и развитие села и производства на сельских территориях по-прежнему актуально, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Витебске, об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства обратил внимание, что часто бывает в селе и экономические вопросы, связанные с развитием агропромышленного комплекса, — лишь одна из целей рабочих командировок.
«Вы, наверное, заметили, и не только вы, но и наши враги, противники, что я очень часто бываю в последнее время на селе. Если кто-то думает, что это связано с производством, агропромышленным комплексом, нашими колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами, тот прав только наполовину. Меня производство сельхозпродукции не так волнует, как в середине 90-х», — сказал глава государства.
Одно из основных направлений государственной политики — развитие и сохранение белорусской деревни. По мнению Лукашенко, без нее у Беларуси нет будущего.
«Как и раньше, моя цель — очень хотел бы надеяться, что и ваша, — спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни — не будет государства. Мы будем обречены», — подчеркнул президент.
Сегодня Лукашенко проводит совещание в Витебской области. В повестке совещания — обсуждение мер по устойчивому развитию региона, а также анализ ситуации в животноводческом комплексе страны.