Хренин наградил лучших белорусских военных-срочников

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Министр обороны Виктор Хренин наградил военнослужащих, которые добились лучших результатов по итогам 2024/2025 учебного года, передает Sрutnik.
Мероприятие прошло в центральном Доме офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь в Минске.
Всего чествовали 60 солдат и сержантов и их мам.
Министр обороны в торжественной речи отметил, что год воинского мастерства выдался непростым.
«Постоянные напряженные тренировки и сложные задачи, за которыми следовали неизменные моменты усталости. Именно в такие ответственные дни проявляется характер настоящего воина. Благодаря профессионализму и дисциплине, каждому из вас удалось достойно пройти эти испытания», — сказал Хренин.
Он обратил внимание на то, что собравшиеся в зале военнослужащие сумели не просто выполнить поставленные задачи — им удалось превзойти ожидания и стать лучшими среди тысяч своих сверстников.
Он поблагодарил военнослужащих за службу, а их матерей — за воспитание сыновей.
Министр вручил военным благодарности, часы и мерч «Первого».
Впервые чествовать военнослужащих начали в 2018 году, продолжается эта традиция и по сей день. Кроме того, солдат и сержантов чествуют на уровне командований, соединений и воинских частей во всех гарнизонах Беларуси.