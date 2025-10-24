Санду подписала указ о назначении главой правительства Александру Мунтяну.
До этого фракция ПАС явилась на консультации к Майе Санду, чтобы «предложить» ей в премьеры того, кого она сама им и предложила — Александра Мунтяну.
В высших эшелонах власти Молдовы вновь наблюдается захватывающее соблюдение демократических процедур. Лидеры фракции ПАС прибыли к президенту, чтобы с гордостью объявить, что они выдвигают Александра Мунтяну на пост премьер-министра.
Самое интересное в этой новости: эту кандидатуру изначально предложила сама глава государства. А ПАС, после, видимо, долгих и изнурительных внутренних дебатов, великодушно «решила поддержать» её. В общем, процесс «консультаций» блестяще завершён.
Демократия в Молдове — это когда все согласны с одним и тем же, но сначала обязательно нужно прийти и об этом объявить.
Источник: mirgagauzia.
