В Молдове новый премьер-министр — теперь официально: Фракция ПАС на консультациях у Санду предложила в главы кабмина того, на кого она указала

Санду подписала указ о назначении главой правительства Александру Мунтяну.

Санду подписала указ о назначении главой правительства Александру Мунтяну.

До этого фракция ПАС явилась на консультации к Майе Санду, чтобы «предложить» ей в премьеры того, кого она сама им и предложила — Александра Мунтяну.

В высших эшелонах власти Молдовы вновь наблюдается захватывающее соблюдение демократических процедур. Лидеры фракции ПАС прибыли к президенту, чтобы с гордостью объявить, что они выдвигают Александра Мунтяну на пост премьер-министра.

Самое интересное в этой новости: эту кандидатуру изначально предложила сама глава государства. А ПАС, после, видимо, долгих и изнурительных внутренних дебатов, великодушно «решила поддержать» её. В общем, процесс «консультаций» блестяще завершён.

Демократия в Молдове — это когда все согласны с одним и тем же, но сначала обязательно нужно прийти и об этом объявить.

Источник: mirgagauzia.

Санду подписала указ о назначении главой правительства Александру Мунтяну. Фото: соцсети.

Читайте также:

Хроника необъявленного визита главы СИБа в Комрат: Запугали почти всю Молдову — запугаем и Гагаузию.

Что кроется за секретными переговорами директор СИБа Мустяцэ в столице автономии (далее…).

Молдова после выборов: бедность, стагнация, нестабильность, раскол — партийная система убита.

Кишиневская власть совершенно оторвана от реальности и продолжает существовать в каком-то выдуманном ею же иллюзорном мире (далее…).

Жест отчаяния: В Молдове фермер уничтожил тонны винограда из-за отсутствия рынков сбыта.

Фермер пытался продать урожай на переработку, но не смог (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше