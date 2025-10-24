«Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года» , — сказал он.