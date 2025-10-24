WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть

Ожидается, что лидеры США и Китая смогут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который пройдет с 31 октября по 1 ноября. Точные дата и время предполагаемой встречи пока не объявлены. Однако незадолго до саммита Пекин снова дал отпор Вашингтону, указывает WSJ. 9 октября Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на поставки редкоземельных металлов. Теперь без специального разрешения запрещено экспортировать технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземов.