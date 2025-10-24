WSJ: отношения Трампа и Путина подошли к критической точке

Трамп на это ответил: «Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода». Глава Белого дома пока не сообщил, намерен ли вводить дополнительные санкции против России. Но постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что американский президент активно ищет методы оказания давления на обе стороны конфликта: «Трамп убежден, что все козыри сейчас у него, и в нужный момент он сыграет ими так, как посчитает нужным, чтобы заставить Путина начать реальный диалог и положить конец войне».