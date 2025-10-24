WSJ: отношения Трампа и Путина подошли к критической точке

Согласно статье, первые признаки разлада между Трампом и Владимиром Путиным появились в июне, во время саммита НАТО, когда Трамп назвал отказ российского президента положить конец конфликту на Украине «ошибочным». Телефонный разговор, который состоялся между ними в июле, был гораздо короче предыдущих бесед и в нем не было прежней теплоты, рассказал высокопоставленный представитель Белого дома. К середине октября терпение Трампа в отношении Кремля иссякло: по словам официальных лиц, его в конце концов убедили в том, что Кремль «тянет время», а саммит в Будапеште окажется «пустой тратой времени».
Но прежде чем решиться на введение жестких антироссийских санкций, он заручился поддержкой своих главных советников. «Я просто почувствовал, что пришло время. Мы долго ждали», — сказал Трамп в среду, объясняя журналистам свое решение.
Как напоминает WSJ, он месяцами угрожал подобными действиями, но каждый раз смягчался, полагая, что может договориться с Путиным об урегулировании конфликта на Украине. По словам американских чиновников, Трамп был уверен, что достигнутое им прекращение огня в секторе Газа создало импульс для прекращения конфликта на Украине, но Путин продолжал «проявлять упрямство», не прекращая ударов по Украине.
У Вашингтона, как уверяет издание, есть и другие инструменты давления на Кремль, которые он пока не использует. К ним относятся пресловутые ракеты Tomahawk, новые вторичные санкции в отношении любых компаний, которые ведут бизнес с подсанкционными российскими нефтяными гигантами, и новые рестрикции для «теневого флота» российский танкеров, говорится в статье.
Хотя Трамп разочарован тем, что Путин до сих пор не согласился с его планами, он не прибег к ряду инструментов давления, потому что действительно хочет договориться с Путиным.
По словам Волкера, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров, потребуется «гораздо больше, чем санкции»: следующим шагом станет передача Киеву американских ракет Tomahawk.
Однако другие эксперты полагают, что в скором времени возымеют эффект санкции, введенные США против российских нефтяных гигантов. Они рассчитывают, что «хрупкая военная экономика России», которая зависит от доходов от экспорта энергоносителей, не выдержит этих ограничений. В статье отмечается, что в течение суток после введения Вашингтоном санкций индийские нефтеперерабатывающие предприятия сократили поставки нефти из России, а китайские государственные нефтяные фирмы как минимум временно остановили ее закупки.
В четверг Путин сказал, что введенные Вашингтоном санкции — «акт, недружественный в отношении России и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться». При этом он признал, что санкции могут нанести ущерб российской экономике и что «ожидаются определенные потери».
Трамп на это ответил: «Рад, что он так думает. Посмотрим через полгода». Глава Белого дома пока не сообщил, намерен ли вводить дополнительные санкции против России. Но постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сказал, что американский президент активно ищет методы оказания давления на обе стороны конфликта: «Трамп убежден, что все козыри сейчас у него, и в нужный момент он сыграет ими так, как посчитает нужным, чтобы заставить Путина начать реальный диалог и положить конец войне».