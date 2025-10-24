В Молдавии могут провести еще один референдум о вступлении в ЕС

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика станет членом ЕС уже к 2029 году. Она организовала в октябре прошлого года, в день президентских выборов, референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Властям удалось вытянуть минимальный перевес в несколько десятых процента за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция подвергла критике проведение плебисцита, заявив, что он был сфальсифицирован властями, как и переизбрание на второй срок Санду, которая также проиграла выборы внутри страны, но выиграла их на зарубежных участках.