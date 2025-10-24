В Молдавии могут провести еще один референдум о вступлении в ЕС

КИШИНЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Еще один референдум по вопросу вступления Кишинева в ЕС может быть проведен в Молдавии, если по завершении переговорного процесса в парламенте не будет конституционного большинства для ратификации договора о присоединении страны к сообществу. Об этом заявила молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов.
«После переговоров, которые нам предстоит провести с ЕС, встанет вопрос о необходимости нового референдума о вступлении [Молдавии в сообщество]. Ответ зависит от действующего парламента или от того, которому предстоит ратифицировать договор о вступлении в ЕС. Если конституционное большинство, это 67 депутатов [из 101], одобрит договор, то референдум не понадобится. Если же парламент решит пойти по пути референдума, то такой вариант тоже возможен», — сказала Герасимов в интервью телеканалу «Журнал-ТВ», комментируя заседание Европейского совета, на котором Молдавию призвали продолжить работу над процессом присоединения к ЕС, отметив, что продвижение страны будет зависеть от ее собственных заслуг.
Она подчеркнула, что проведенный в 2024 году вместе с выборами президента консультативный референдум о европейской интеграции не может отменить обязательную процедуру ратификации договора о присоединении страны к ЕС. Ратифицировать договор о вступлении Молдавии в Евросоюз должны будут и остальные страны сообщества — либо парламентским голосованием, либо на общенациональном референдуме.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика станет членом ЕС уже к 2029 году. Она организовала в октябре прошлого года, в день президентских выборов, референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Властям удалось вытянуть минимальный перевес в несколько десятых процента за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция подвергла критике проведение плебисцита, заявив, что он был сфальсифицирован властями, как и переизбрание на второй срок Санду, которая также проиграла выборы внутри страны, но выиграла их на зарубежных участках.
В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус страны — кандидата в ЕС. В то же время были выдвинуты жесткие условия для начинающихся переговоров о присоединении, которые касаются реформы юстиции, борьбы с коррупцией.