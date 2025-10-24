«Просто утонула в массе пустых обещаний». Лукашенко отреагировал на ситуацию в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области, которое проходит 24 октября, сказал, что область утонула в пустых обещаниях. Подробности пишет БелТА.
— Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний, впоследствии не подтвержденных делом (могу вспомнить и красных коров в «Устье», и вакцины «БелВитунифарма», и Оршанский мясоконсервный комбинат), — заявил президент Беларуси.
Вместе с тем глава государства привел еще ряд отрицательных факторов. Так, за пять лет объем промышленного производства снизился до 98% при росте по Беларуси до 114%. Он добавил, что просели традиционные сферы региона, включая легкую промышленность, энергетику, нефтепереработку.
Александр Лукашенко также обратил внимание на работу Оршанского льнокомбината, который сам «барахтается с переменным успехом», а к нему в холдинг отдали Барановичское ПХО.
