«Просто утонула в массе пустых обещаний». Лукашенко отреагировал на ситуацию в Витебской области

Вместе с тем глава государства привел еще ряд отрицательных факторов. Так, за пять лет объем промышленного производства снизился до 98% при росте по Беларуси до 114%. Он добавил, что просели традиционные сферы региона, включая легкую промышленность, энергетику, нефтепереработку.