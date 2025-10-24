Ричмонд
Кремль пояснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент», — подчеркнул представитель Кремля.

