Радию Хабирову показали в РКБ имени Куватова современное медоборудование

Главный врач РКБ Мурад Авзалов пояснил, что в этом году в лечебном учреждении внедрена современная автоматическая трековая система — первая в России комплексная линия, объединяющая все этапы лабораторного процесса. Ее производительность до 10 тысяч анализов в сутки, с возможностью масштабирования. Объём лабораторных исследований вырос на 7,4%, по сравнению с прошлым годом достигнув 9,22 млн исследований на текущий период.