Радию Хабирову показали в РКБ имени Куватова современное медоборудование

Главный врач РКБ Мурад Авзалов пояснил, что в этом году в лечебном учреждении внедрена современная автоматическая трековая система — первая в России комплексная линия, объединяющая все этапы лабораторного процесса. Ее производительность до 10 тысяч анализов в сутки, с возможностью масштабирования. Объём лабораторных исследований вырос на 7,4%, по сравнению с прошлым годом достигнув 9,22 млн исследований на текущий период.
По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, данная система позволяет сократить на 40% время выполнения исследования, до 40% повышает производительность без увеличения штата. Полностью автоматизированное производство подразумевает: приём биоматериала, его сортировку, оценку качества и передачу в анализатор без участия лаборантов. И это также повышает качество, своевременность и достоверность результатов анализов.
Так, например, исследование крови позволяет выявлять сложные заболевания на ранних стадиях буквально за считанные часы. Причем пациентам не нужно беспокоиться, дойдут ли результаты анализов в целостности и сохранности. Через единую систему доступ к ним есть у лечащего врача в компьютере.
«Коллеги говорят, что это лучший в России центр по анализам. Трековая система, как они ее называют, с уникальным оборудованием. Диагностический центр работает на целый ряд медучреждений, которые прикреплены к нему. Искусственный интеллект анализы уже изучает, отличная история прям, здорово», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».