Санду в очередной раз пообещала отремонтировать филармонию в Кишиневе: За 5 лет со дня пожара власти даже не начали реконструкцию, несмотря на клятвенные заверения о полном восстановлении сгоревшего здания

Реконструкция Национальной филармонии снова «стратегическая цель» — пять лет обещаний без результата.
Национальная филармония «Сергей Лункевич» уникальное историческое здание, разрушенная на 90% в результате пожара 2020 года, по-прежнему остается в руинах.
Министр культуры Серджиу Продан заявил, что Майя Санду определила реконструкцию Филармонии как «стратегическую цель» на следующие четыре года.
Никогда не выполняли обещания, и вот опять.
Хотя власти неоднократно обещали востановить филармонию, на сегодняшний день новое здание так и не построено, и артисты продолжают работать во временных помещениях.
Похоже, для некоторых «стратегическая цель» означает лишь повторять одно и то же обещание, из года в год.
А Майя Санду обещать и любит, и умеет…
Напомним, 24 сентября 2020 года в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича произошёл сильный пожар. Более 10 пожарных расчётов боролись с огнём в течение 22 часов. Огонь уничтожил 95% общей площади учреждения.