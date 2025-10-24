Лукашенко сказал о колоссальной ошибке чиновников в Беларуси

Глава государства повторил всем сидящим в зале — от директора предприятия до государственных чиновников, — что такие мысли нужно выбросить из головы. Он уточнил, что это не его личные деньги, а деньги всего белорусского народа, которые выделялись области под конкретные обязательства и результат.