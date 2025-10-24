Лукашенко сказал о колоссальной ошибке чиновников в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября, в пятницу, во время большого совещания по Витебской области сказал о колоссальной ошибке чиновников в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
По словам Александра Лукашенко, за последние четыре года организации Витебской области воспользовались государственной поддержкой 1285 раз. Он обратил внимание, что фактически каждый день кому-то выделялись средства из бюджета.
— Поэтому вы не можете обвинить, что вас кто-то не слышал или не помогал. Поэтому колоссальная ошибка думать, что к вам приехал президент и в очередной раз все «спишет», — заявил президент Беларуси.
Глава государства повторил всем сидящим в зале — от директора предприятия до государственных чиновников, — что такие мысли нужно выбросить из головы. Он уточнил, что это не его личные деньги, а деньги всего белорусского народа, которые выделялись области под конкретные обязательства и результат.