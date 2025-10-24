Лукашенко сказал, в какой отрасли Беларуси за ошибки будет персональный спрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко на большом совещании по Витебской области, которое проходит 24 октября, сказал, в какой отрасли Беларуси за ошибки будет персональный спрос. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Вторая тема совещания, которая является одной из самых наболевших в сельском хозяйстве, — падеж скота. Значительный рост допустили две области: Витебская и Гродненская.
— Вместо конкретной работы и пусть небольших, но реальных положительных сдвигов вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что работу в животноводстве нельзя превращать в криминальную деятельность.
— . За ошибки должен быть строгий персональный спрос. Строжайший персональный спрос, — предупредил глава государства.
