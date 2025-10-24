Ричмонд
Лукашенко сказал, в какой отрасли Беларуси за ошибки будет персональный спрос

Лукашенко назвал отрасль Беларуси, за ошибки в которой будет персональный спрос.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на большом совещании по Витебской области, которое проходит 24 октября, сказал, в какой отрасли Беларуси за ошибки будет персональный спрос. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Вторая тема совещания, которая является одной из самых наболевших в сельском хозяйстве, — падеж скота. Значительный рост допустили две области: Витебская и Гродненская.

— Вместо конкретной работы и пусть небольших, но реальных положительных сдвигов вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что работу в животноводстве нельзя превращать в криминальную деятельность.

— . За ошибки должен быть строгий персональный спрос. Строжайший персональный спрос, — предупредил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси нужен прорыв, поскольку ситуация печальная.

Тем временем Лукашенко отреагировал на ситуацию в Витебской области: «Просто утонула в массе пустых обещаний».

А еще Лукашенко назвал площадку для решений по преодолению глобальных вызовов и угроз.

