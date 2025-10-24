Премьер-министр Японии обеспокоена действиями Китая, России и КНДР

Санаэ Такаити считает, что в мире происходит кризис международных отношений из-за усиления геополитической конкуренции. «В регионе вокруг Японии военная активность и иные действия наших соседей — Китая, Северной Кореи и России — вызывают серьезную тревогу», — цитирует Такаити «Интерфакс» со ссылкой на AP.
Премьер-министр объявила, что Японии необходимо «фундаментально нарастить военную мощь». Санаэ Такаити уточнила, что корректировка новой стратегии в сфере нацбезопасности уже ведется, ее представят парламенту и гражданам в конце 2026 года. Глава правительства добавила, что военные расходы Японии по программе оборонного строительства вырастут до 2% уже к марту 2026 года, а не в 2027 году, как предполагалось ранее. Таким образом, размер военных расходов страны достигнет 73 млрд долларов в год.
AP обращает внимание, что Такаити выступила с программной речью в преддверии визита в Японию Дональда Трампа. По предварительной информации, президент США планировал уговорить Токио увеличить расходы на оборону. Сама Такаити намерена предложить американскому политику усилить военное и экономическое сотрудничество Японии и США.
В программном выступлении Такаити также указала, что намерена обеспечить приток мигрантов в страну. Она уточнила, что иностранные рабочие во время пребывания в стране должны соблюдать законодательство. Глава кабмина распорядилась ужесточить правила пребывания мигрантов в Японии и законодательно закрепить ограничения, препятствующие гражданам других государств становиться землевладельцами.
Как отмечает AP, премьер-министру придется осуществлять свои планы в условиях отсутствия поддержки большинства в парламенте. Оппозиция требует в первоочередном порядке решать не оборонные вопросы, а экономические — остановить рост цен и увеличить размер средней заработной платы.
Пост премьер-министра глава правящей Либерально-демократической партии Такаити занимает с 21 октября. Политика отличают «жесткие взгляды на безопасность». Она, в частности, выступает за корректировку статьи Конституции Японии 1947 года, касающейся отказа страны от собственной армии. Также она агитирует за снижение зависимости от Китая в экономической сфере.
Планы Такаити превратить Японию в военную державу уже привели к тому, что партия «Комэйто», придерживающаяся пацифистских взглядов, разорвала сотрудничество с Либерально-демократической партией, которое продолжалось 20 лет. Сейчас главным союзником ЛДП в парламенте является «Партия инноваций Японии», представители которой и обеспечили победу нового премьер-министра на выборах.