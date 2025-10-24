Премьер-министр Японии обеспокоена действиями Китая, России и КНДР

Премьер-министр объявила, что Японии необходимо «фундаментально нарастить военную мощь». Санаэ Такаити уточнила, что корректировка новой стратегии в сфере нацбезопасности уже ведется, ее представят парламенту и гражданам в конце 2026 года. Глава правительства добавила, что военные расходы Японии по программе оборонного строительства вырастут до 2% уже к марту 2026 года, а не в 2027 году, как предполагалось ранее. Таким образом, размер военных расходов страны достигнет 73 млрд долларов в год.