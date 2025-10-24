Путин поговорил по телефону с Алиевым

В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.
«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.
Ранее в октябре Путин встретился с Алиевым на саммите в Таджикистане. На следующий день российский лидер заявил, что между странами не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций». По его словам, если бы это был кризис отношений, не было бы роста торгово-экономических связей, а он продолжился.
Отношения двух стран обострились после падения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года. Тогда погибли 38 человек, в том числе семь россиян. Алиев заявлял, что самолет был поврежден «в районе города Грозного». Путин принес ему извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России и пообещал компенсации.