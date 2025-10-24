Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 24 октября: главное

Слова Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» на попытки ударов вглубь России не нуждаются в дополнительных комментариях.
Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять.
В Кремле расценивают ситуацию с переговорами по Украине как затянувшуюся паузу из-за нежелания Киева интенсифицировать переговорный процесс.
Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами.
Кремль рассказал, как Россия ответит на новые санкции ЕС.
Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам — это главное, собственно. Это главное в наших действиях.
Кремль согласен посмотреть через полгода на результат новых санкций.
Мы действительно посмотрим, даст Бог увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад и, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев, через год.
Кремль прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште.
Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей.
Владимир Путин, как и Дональд Трамп, не исключает проведение саммита между Россией и США в будущем.
Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведения такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет президент Путин.
Встреча Путина и Трампа требует подготовки.
Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи. Для того чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа.
Российская сторона приветствует стремление правительства Японии заключить мирный договор с РФ.
Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией.
Двустороннее сотрудничество РФ и Японии было сведено к нулю недружественными шагами предыдущих правительств страны.
Кремль назвал данные ВЦИОМ о доверии Путину и армии говорящими показателями.
24 октября Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Также в пятницу глава России проведет международный телефонный разговор и встретится с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.