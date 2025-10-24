СМИ: Германия и Британия планируют вместе отслеживать российские подлодки над Атлантикой

Кроме того, Берлин и Лондон собираются совместно закупить усовершенствованные британские противолодочные торпеды Sting Ray. Также они расширят сотрудничество в киберпространстве: немецкие и британские военные будут обмениваться разведданными и оперативными средствами и займутся разработкой защищенной облачной сети для наблюдения за подлодками. Она позволит обмениваться информацией в режиме реального времени и будет защищать от кибератак.