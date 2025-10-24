СМИ: Германия и Британия планируют вместе отслеживать российские подлодки над Атлантикой

Министерство обороны Великобритании в четверг объявило о начале совместных с Германией воздушных операций по наблюдению за российскими подводными лодками в Северной Атлантике и Северном море с использованием передовых технологий слежения и искусственного интеллекта, пишет онлайн-издание Tesaa World. Это произошло ровно через год после того, как ФРГ и Великобритания подписали соглашение о взаимной обороне Trinity House Agreement.
Вместе мы укрепляем НАТО, повышаем нашу киберзащиту и гарантируем, что наши вооруженные силы смогут с легкостью действовать бок о бок — от патрулирования в небе над Шотландией до охоты на российские подводные лодки в Северной Атлантике.
Как поясняет издание, военно-воздушные силы Британии и Германии работают над объединением традиционных методов борьбы с подводными лодками, таких как самолеты и боевые корабли, с беспилотниками и передовыми датчиками. Этот шаг — часть новой оборонительной стратегии, которая направлена на предотвращение свободного перемещения российских подводных лодок на фоне растущей напряженности в отношениях между Москвой и НАТО, говорится в статье.
По данным шотландской газеты The Scotsman, самолет немецкой морской пехоты P-8A впервые посетит авиабазу Морей в рамках подготовки к совместной работе с Королевскими ВВС по защите союзников по НАТО в Северной Атлантике. Издание напоминает, что в ходе миссии НАТО «Балтийский дозор» немецкие экипажи уже присоединились к британским патрульным самолетам P-8A Poseidon, базирующимся на этой авиабазе.
Кроме того, Берлин и Лондон собираются совместно закупить усовершенствованные британские противолодочные торпеды Sting Ray. Также они расширят сотрудничество в киберпространстве: немецкие и британские военные будут обмениваться разведданными и оперативными средствами и займутся разработкой защищенной облачной сети для наблюдения за подлодками. Она позволит обмениваться информацией в режиме реального времени и будет защищать от кибератак.