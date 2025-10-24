Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что нужно сохранить в Беларуси

Лукашенко пояснил, что в Беларуси необходимо сохранить.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области, которое проходит в пятницу, 24 октября, сказал, что нужно сохранить в Беларуси. Подробности передает БелТА.

— Вы, наверное, заметили (и не только вы, но и наши враги, противники), что я очень часто бываю в последнее время на селе, — заметил глава государства.

По его словам, если кто-то думает, что это связано с агропромышленным комплексом, производством, белорусскими совхозами, колхозами, фермерскими хозяйствами, тот окажется прав только на половину.

Александр Лукашенко отметил, что производство сельхозпродукции его не так волнует, как в середине девяностых годов.

— Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель (очень хотел бы надеяться, что и ваша) — спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни — не будет государства, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства добавил, что страна будет обречена.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию в Витебской области: «Просто утонула в массе пустых обещаний».

Тем временем Лукашенко назвал площадку для решений по преодолению глобальных вызовов и угроз.

Кстати, Лукашенко сказал, где в Беларуси нужен прорыв, поскольку ситуация печальная.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше