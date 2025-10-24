Лукашенко сказал, что нужно сохранить в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области, которое проходит в пятницу, 24 октября, сказал, что нужно сохранить в Беларуси. Подробности передает БелТА.
— Вы, наверное, заметили (и не только вы, но и наши враги, противники), что я очень часто бываю в последнее время на селе, — заметил глава государства.
По его словам, если кто-то думает, что это связано с агропромышленным комплексом, производством, белорусскими совхозами, колхозами, фермерскими хозяйствами, тот окажется прав только на половину.
Александр Лукашенко отметил, что производство сельхозпродукции его не так волнует, как в середине девяностых годов.
— Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель (очень хотел бы надеяться, что и ваша) — спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни — не будет государства, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства добавил, что страна будет обречена.
