Лукашенко сказал, что нужно сохранить в Беларуси

— Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель (очень хотел бы надеяться, что и ваша) — спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни — не будет государства, — подчеркнул президент Беларуси.