В России раскрыли причину неожиданной заинтересованности Токио в диалоге с Москвой

Япония опасается возможного давления Запада с целью втягивания ее в конфронтацию с Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я вполне допускаю, что Япония может сейчас попытаться наладить отношения с Россией, но Курилы мы точно не отдадим. А воевать они с нами вряд ли соберутся за эти территории. Если только кто-то не пытается их к этому склонить», — уверена Журова.

Парламентарий не исключила, что на Японию оказывается давление, однако выразила уверенность в прагматизме японской стороны. Заявление о мирном договоре, по мнению Журовой, служит доказательством нежелания Токио воевать с Россией.

Депутат напомнила, что еще в начале 2000-х годов рассматривалась перспектива совместного с Японией развития Курильских островов. По ее словам, стороны выражали готовность реализовывать совместные проекты в рыболовстве и туризме.

Журова отметила, что соглашение о развитии Курил выгодно как российской стороне, так и японской. Она не исключила актуализации этой темы при наличии соответствующей готовности Токио.

«Это куда лучше, чем конфликтовать за острова, так как уже понятно, что мы их не отдадим», — резюмировала парламентарий.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее подтвердила намерение Токио подписать мирный договор с Москвой, несмотря на сложности в двусторонних отношениях. Она подчеркнула, что позиция Японии по этому вопросу остается последовательной.