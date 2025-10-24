В России раскрыли причину неожиданной заинтересованности Токио в диалоге с Москвой

«Я вполне допускаю, что Япония может сейчас попытаться наладить отношения с Россией, но Курилы мы точно не отдадим. А воевать они с нами вряд ли соберутся за эти территории. Если только кто-то не пытается их к этому склонить», — уверена Журова.