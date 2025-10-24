Ричмонд
СМИ: у Трампа есть план возвращения в Белый дом в 2028 году

Стив Бэннон, бывший помощник Дональда Трампа, в интервью американскому журналу The Economist заявил, что действующий президент в 2028 году вернется в Белый дом на третий срок.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Бэннона, существует план, позволяющий Трампу обойти 22-ю поправку к Конституции США. Эта поправка устанавливает, что одно и то же лицо не может быть избрано на пост президента США более двух раз, независимо от того, являются ли эти сроки последовательными или нет. Как утверждает Бэннон, детали этого плана будут раскрыты в соответствующее время, сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi.

Он собирается баллотироваться на третий срок. Трамп станет президентом в 2028 году, и людям просто нужно смириться с этим.

Стив Бэннон
бывший помощник Дональда Трампа

В интервью Бэннон также сказал, что, несмотря на то, что Трамп несовершенен и не особенно религиозен, он остается «инструментом Божественного провидения», а «воля американского народа» заключается в том, чтобы Трамп в 2028 году был избран президентом еще как минимум на один срок. Свои слова он объяснил следующим образом: «Мы должны закончить то, что начали».

Сейчас идет второй президентский срок Трампа, и некоторые его союзники предполагают, что путь к третьему президентскому сроку может быть обеспечен путем наследования, а не выборов, пишет Anadolu.

Как напоминает индийская газета Business Standard, 22-я поправка была добавлена после того, как Франклин Делано Рузвельт четырежды избирался президентом США. В ней есть одно исключение: лицо, проработавшее менее двух лет на посту президента (например, если вице-президент занял пост президента после его отставки или смерти) по-прежнему имеет право баллотироваться на два полных президентских срока, что позволяет ему находиться на этом посту не более 10 лет.

BS убеждена, что в США президент сможет законно баллотироваться на третий срок только в случае отмены 22-й поправки. Для этого потребуется большинство в две трети голосов в обеих палатах конгресса, а затем ратификация тремя четвертями законодательных собраний штатов.

