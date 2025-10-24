В Белом доме обеспокоились безопасностью Трампа из-за протестующих

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Агенты Секретной службы задержали мужчину, когда тот сидел в засаде с автоматом Калашникова. Он провел в ней около 12 часов, но выстрелить не успел. Трамп не пострадал. Суд присяжных признал мужчину с оружием виновным в попытке покушения на президента. Ему грозит пожизненное заключение, приговор вынесут 18 декабря.