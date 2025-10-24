Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Молдовы создает Службу Национального совета безопасности

В аппарате президента Молдовы появится новая служба — указ уже опубликован.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду реорганизует внутреннюю структуру своего аппарата путем замены «Службы Высшего совета безопасности» на «Службу Национального совета безопасности» (СНСБ).

Соответствующий Указом № 410-X от 21 октября 2025 года был опубликован в пятничном номере «Официального вестника».

Новая структура будет функционировать в качестве постоянного секретариата Национального совета безопасности, выполняя функции по подготовке заседаний, институциональной координации и мониторингу решений. СНСБ будет оказывать оперативную помощь Майе Санду в сфере обороны и национальной безопасности.

Главу Службы Майя Санду будет назначать и увольнять лично.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше