Президент Молдовы создает Службу Национального совета безопасности

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду реорганизует внутреннюю структуру своего аппарата путем замены «Службы Высшего совета безопасности» на «Службу Национального совета безопасности» (СНСБ).
Соответствующий Указом № 410-X от 21 октября 2025 года был опубликован в пятничном номере «Официального вестника».
Новая структура будет функционировать в качестве постоянного секретариата Национального совета безопасности, выполняя функции по подготовке заседаний, институциональной координации и мониторингу решений. СНСБ будет оказывать оперативную помощь Майе Санду в сфере обороны и национальной безопасности.
Главу Службы Майя Санду будет назначать и увольнять лично.