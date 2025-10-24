Ключевой проект. Беглов рассказал о строительстве Большого Смоленского моста

Строительство Большого Смоленского моста идет с опережением. Сейчас идет подготовка к важному этапу — установке разводных пролетов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе осмотра с воды хода строительства ключевого мегапроекта Северной столицы.
Сохраняя архитектурный облик города.
Беглов напомнил, что инициатива по возведению переправы получила одобрение президента России Владимира Путина. Архитектурно-инженерное решение моста создано с учётом классических традиций города. Конструкция не только сохраняет исторический облик Петербурга, но и демонстрирует передовые достижения в области дизайна и инновационных технологий.
«Это первый разводной мост через Неву за последние 40 лет и первый, построенный в XXI веке. 800 тысяч жителей города ждут, когда левый берег Невы соединится с правым. Работы идут опережающими темпами. Первоначально по контракту мы планировали запустить мост в 2029 году. Теперь рассчитываем, что сможем открыть его на год раньше», — подчеркнул губернатор.
По его словам, сейчас строители заканчивают подготовку к важнейшему этапу — установке разводного пролета, состоящего из двух «крыльев». Каждое из них весит 400 тонн. Конструкция уже собрана на стапеле на левом берегу Невы, а на опорах смонтированы гидроцилиндры.
«При строительстве произведено стопроцентное импортозамещение. Гидроцилиндры и подъемники поставил Обуховский завод. Они уже используются на Биржевом мосту», — сообщил вице-губернатор Николай Линченко.
Строительные работы стартуют непосредственно после окончания периода навигации в 2025 году. Специалисты планируют завершить все необходимые мероприятия к открытию следующего навигационного периода, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов под новой переправой.
Уникальное сооружение.
Новый мост протяженностью около полукилометра предусматривает комплексное транспортное оснащение: шестиполосное автомобильное движение, пешеходные дорожки и специальную велоинфраструктуру. Примечательно, что конструкция также предусматривает интеграцию трамвайного сообщения.
Параллельно с возведением моста реализуются масштабные работы по созданию современной транспортной инфраструктуры. Строители занимаются формированием многоуровневых транспортных узлов, связывающих мост с ключевыми магистралями города: проспектом Обуховской Обороны, Октябрьской набережной, а также пересечением Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай.
Этот инфраструктурный объект войдёт в состав масштабной транспортной артерии дугообразного типа. Маршрут магистрали протянется от Благодатной улицы через улицу Салова, Большой Смоленский проспект, Союзный проспект и проспект Энергетиков вплоть до улицы Руставели. Благодаря этому транспортному коридору жители южных районов города получат альтернативный путь в северные районы, минуя центральную часть Санкт-Петербурга.
Запуск временного автомобильного движения по новому мосту намечен на 2027 год.