Ключевой проект. Беглов рассказал о строительстве Большого Смоленского моста

«Это первый разводной мост через Неву за последние 40 лет и первый, построенный в XXI веке. 800 тысяч жителей города ждут, когда левый берег Невы соединится с правым. Работы идут опережающими темпами. Первоначально по контракту мы планировали запустить мост в 2029 году. Теперь рассчитываем, что сможем открыть его на год раньше», — подчеркнул губернатор.