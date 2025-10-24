Министр окружающей среды Молдовы станет депутатом

«Если говорить о моих планах на будущее, то они остаются прежними. Я буду способствовать ускорению всех экологических проектов, Национальной программы лесонасаждения, проекта “Твёрдые бытовые отходы в Молдове”, а также приведу законодательство в соответствие с европейским законодательством, чтобы отходы отправлялись на своё место, а не на холмы, в озёра или леса. В Молдове будет больше лесов, и вместе мы интегрируем страну в Европейский союз. Я буду поддерживать эти три основные цели, а также другие экологические приоритеты как депутат, ответственный за окружающую среду. Это станет продолжением моих усилий, которые я прилагал в министерстве», — заявил чиновник.